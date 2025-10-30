مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هم‌زمان با توجه به رعایت حقوق مسافران و رسیدگی به شکایت آنان،۸ دفتر خدمات مسافرتی تعلیق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  رضا صدیق نیا مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، آمار و اطلاعات مهمی درباره شکایات ثبت شده در سامانه حقوق مسافر وجود دارد.

 وی در خصوص میزان شکایات مسافران در حوزه هوایی گفت: طی شش‌ماهه ابتدای امسال ۲هزار و ۱۳۹ شکایت در سامانه ثبت شده است. این آمار نشان‌دهنده میزان توجه و حساسیت مسافران به حقوق خود و همچنین توجه به کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های هواپیمایی است.

صدیق نیا توضیح داد:از بین این شکایات، حدود ۸۳ درصد به طور کامل بررسی و رسیدگی شده است. این درصد بالای رسیدگی نشان‌دهنده تعهد سازمان‌های مربوطه در پیگیری و احقاق حقوق مسافران است.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: در صورتی که شرکتی هواپیمایی نتواند در مدت زمان مشخص شده، پاسخگویی لازم را داشته باشد یا پاسخ‌های ارائه شده نتواند سازمان هواپیمایی را قانع کند، سازمان کشوری اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

او بیان کرد: در وب‌گاه رسمی سازمان هواپیمایی کشوری در این مدت بیش از ۸۵ هزار و ۹۱۱ پرواز توسط ۲۷ شرکت هواپیمایی داخلی انجام شده است

وی افزود:بیشترین شکایات مسافران در طول شش‌ماهه نخست امسال به موضوعاتی همچون تأخیر یا ابطال پروازها، فروش بلیت‌های جعلی از طریق سایت‌های غیرمجاز، مفقودی جامه‌دان و عدم تطابق مدارک سفر از جمله ویزا مربوط بوده است.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، مسافر
