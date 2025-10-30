باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توصیه به آقایانی که به همسرشان توجه نمی‌کنند + فیلم

بخشی از صحبت‌های مشاوره خانواده به آقایانی که به همسرشان توجه نمی‌کنند را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عزیزی مشاوره خانواده با حضور در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دو سیما نکاتی را در خصوص بی توجهی آقایان به همسرشان بیان کرد.

 

Iran (Islamic Republic of)
boss
۲۲:۰۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
طلاق بگیره. مشاورره؟ عجب
۰
۰
پاسخ دادن