شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۶ در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۲۸ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

تهران از ابتدای سال جاری ۹۸ روز هوای آلوده داشت و به عبارتی ۶ روز هوای پاک، ۱۱۷ روز هوای قابل قبول، ۸۸ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

