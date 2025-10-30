باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مایکل مارتین روز چهارشنبه در پلتفرم ایکس نوشت: «حملات به غزه را که بنا به گزارش‌ها بیش از ۱۰۰ کشته از جمله ۴۶ کودک بر جای گذاشته، به شدت محکوم می‌کنم. از همه طرف‌ها می‌خواهم به توافق آتش‌بس پایبند باشند و آن را اجرا کنند و خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه می‌شوم.»

وی با تأکید بر اینکه تلفات اخیر «این همه جان بی‌گناه» «کاملاً هولناک» است، بر ضرورت احترام به قوانین بین‌المللی تأکید کرد.

مارتین افزود: «همه طرف‌ها باید به تعهداتی که داده‌اند پایبند باشند و برای اطمینان از پیشرفت سایر بخش‌های برنامه (صلح) تلاش کنند. همین حالا نیز مردم زیادی رنج کشیده‌اند و جان باخته‌اند.»

این اظهارات در پی آن صورت می‌گیرد که بنا به اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از سه‌شنبه شب تاکنون، ارتش اسرائیل با نقض توافق آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر برقرار شده بود، بیش از ۱۰۰ فلسطینی از جمله ۴۶ کودک را در نوار غزه به شهادت رسانده است.

این وزارتخانه افزود که حملات مجدد اسرائیل علاوه بر این، ۲۵۳ نفر از جمله ۷۸ کودک و ۸۴ زن را زخمی کرده است.

داده‌های وزارت بهداشت فلسطین نشان می‌دهد که از زمان اجرایی شدن آتش‌بس، دستکم ۲۱۱ نفر در حملات اسرائیل کشته و ۵۹۷ نفر زخمی شده‌اند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون با حملات خود به نوار غزه بیش از ۶۸،۶۰۰ نفر را که اکثراً زنان و کودکان هستند، به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰،۶۰۰ تن دیگر را زخمی کرده است.

منبع: آناتولی