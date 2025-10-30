رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری فردی که با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی و با سوءاستفاده از عنوان وکیل، از مردم کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری فردی که با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی و با سوءاستفاده از عنوان وکیل، از مردم کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد و گفت: مشارالیه با غصب عنوان وکیل و این ادعا که قادر است هر اقدامی را در مجموعه دادگستری مازندران انجام دهد، نسبت به دریافت مبالغی از مردم اقدام می‌کرد.

او افزود: با رصد دقیق اطلاعاتی و هوشیاری مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران، متهم در حین ارتکاب جرم، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران، دستگیر شد.

پوریانی گفت: پس از تشکیل پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان، مشارالیه با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی مرتبطین احتمالی و سایر مالباختگان و همچنین کشف زوایای دیگر پرونده ادامه دارد.

پوریانی گفت: برخورد دستگاه قضایی با هرگونه مولفه فساد در استان، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

