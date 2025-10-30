باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران + فیلم

روایت پژوهشگر تاریخ ایران از تاریخچه قانون کاپیتولاسیون در ایران را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد، تاریخ نگار با حضور در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دو سیما، درباره اولین باری که قانون کاپیتولاسیون در ایران اتفاق افتاد صحبت کرد.

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
دروغ میگی
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
لطفا کلاس غرب زدگی و امریکا زدگی برای ظریف .حسن روحانی .عراقچی و پزشکیان و مابقی بگذارید
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
وقتی محتاج خارجیها باشی قوانینشان را هم باید قبود کنی
۳
۰
پاسخ دادن