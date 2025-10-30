رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های پایتخت در صبح پنج شنبه هشتم آبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های حال حاضر تهران گفت: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌ها پایتخت عادی و روان است در معابر خلوت صبحگاهی، حرکت خودرو‌ها به آسانی انجام پذیرفت.

وی افزود: اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

سرهنگ شریفی با بیان این موضوع مهم که از سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری شود، گفت: سرعت غیر مجاز و عبور از دیگر خودرو‌ها های متحرک در مکان‌های غیر ایمن، یکی دیگر از عوامل عمده در بروز تصادفات می‌باشد؛ این عامل نیز مانند عامل سرعت غیر مجاز، علاوه بر خطر انداختن ایمنی خود راننده، سلامتی سایر کاربران ترافیک را نیز به خطر می‌اندازد.

وی ادامه داد: رانندگان از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد نمایند؛ چرا که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است؛ یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد داشت. سلامتی بزرگ‌ترین نعمتی است که خداوند متعال به انسان عطا نموده است؛ بنابراین نباید با کمی غفلت در رانندگی و عدم رعایت اصول ایمنی ترافیک؛ آن را به مخاطره بیاندازیم.

شریفی به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر تردد نمایند.

منبع: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

برچسب ها: معابر شهری ، پلیس راهنمایی و رانندگی
خبرهای مرتبط
ممنوعیت تردد موتور سیکلت‌های سنگین در تهران
ترافیک ۲ بزرگراه شهید همت و سلیمانی ترافیک پرحجم و سنگین است
ترافیک صبحگاهی در ۲ بزرگراه شهید حکیم و سلیمانی پرحجم و سنگین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعطای مرخصی به یک محکوم امنیتی
افزایش دویست برابری اعتبارات آبیاری فضای سبز شهری به نسبت چهار سال گذشته 
آخرین اخبار
اعطای مرخصی به یک محکوم امنیتی
افزایش دویست برابری اعتبارات آبیاری فضای سبز شهری به نسبت چهار سال گذشته 
کشف و جمع‌آوری یک‌هزار و ۴۸۰ کیلوگرم ضایعات در جنوب تهران
تصادف مرگبار در جاده نهاوند - کرمانشاه/ ۵ نفر در برخورد مستقیم دنا و پژو پارس جان باختند
اختلال روانی علت قتل مادر سالخورده
واکنش شهردار تهران به تصویب حریم پایتخت+ فیلم
ثبت ۱۱ هزار ولادت چند قلوزایی در کشور طی ۷ ماه امسال
هشدار هلال‌احمر درباره سیلاب در شمال کشور
تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار دارد
امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴