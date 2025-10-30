باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ۷ آذر ماه ۱۴۰۲ بود که شورای‌عالی بورس در مصوبه‌ای مقرر کرد تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تمامی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار شود عدم برگزاری بسیاری از مجامع سبب شد تا شورای عالی بورس ۳ مرتبه دیگر مهلت برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را تمدید کند بر این اساس باید تا پایان شهریورماه امسال تمامی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار می‌شد تداوم عدم برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که سبب بلاتکلیفی و شکل‌گیری گلایه بسیاری از سهامداران شده است گلایه‌هایی که دور از حق هم نست چرا که بیش از سه سال است پولشان بلوکه شده است و هر دفعه با وعده‌های مختلف مواجه می‌شوند یکبار وعده بازگشایی در بازار پایه و بار دیگر تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع، اما همچنان در بلاتکلیفی فرار دارند.

توقف نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مطرح کرده بود: مهم‌ترین دلیل توقف نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت عدم بروز بودن مجامع است؛ دلیل دیگر توقف معاملات نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت صف فروش زیاد و تنزل قیمت‌ها بود در حالی که سهام عدالت در شرکت‌های بسیار خوب بورسی سهامدار است و توصیه اکید ما این است که سهامداران سهام را نگه‌دارند و از منافع آن منتفع شوند.

مقاومتی در بدنه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وجود دارد

او در ادامه افزود: شورای عالی بورس از سال ۹۹ مصوبات متعددی را برای سهام عدالت داشته است از اسفندماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس تصمیم بر توقف نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به سبب عدم بروز بودن مجامع میگرد؛ یک مقاومتی در بدنه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وجود دارد که متاسفانه تا الان هم به شکل کامل حل نشده و مجامع به شکل کامل برگزار نشده است.

عدم تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که به تازگی اکبر حیدری سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در مدت اخیر، به سبب برخی چالش‌ها بعضی از سرمایه‌گذاری‌های استانی مجامع‌شان به نتیجه نرسیده است علیرغم شرایط امسال، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تلاطم‌های اداری و اقتصادی، ما تلاش‌هایمان را ادامه داده‌ایم و بخش عمده‌ای از چالش‌های برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری استانی مرتفع شده است و امیدواریم با تمدید مهلت که در شورای عالی بورس مصوب می‌شود، بتوانیم مجامع باقی‌مانده را به سرعت برگزار کنیم.

حیدری خاطرنشان کرد: مباحث متعددی در مورد بازگشایی نماد‌ها وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که اگر بخواهیم نماد‌ها را بازگشایی کنیم، مدل بهینه این است که ابتدا مدل بهینه و نهایی سهام عدالت تعیین تکلیف شده و آیین نامه بر اساس آن اصلاح و سپس همه سرمایه‌گذاری‌های استانی به‌صورت هماهنگ اقداماتشان را انجام دهند. همچنین، انجام مجامع خواسته به حقی است که باعث شفافیت در صورت‌های مالی و به‌روز‌رسانی فرآیند انتخاب مدیران می‌شود، اما لزوماً برگزاری مجامع تا زمانی که دغدغه‌های دیگر مرتفع نشود، منجر به بازگشایی نماد‌ها نخواهد شد.

حیدری افزود: درخواست ما از شورای عالی بورس برای تمدید مهلت برگزاری مجامع مطرح شده و پیشنهادی با نظر مساعد سازمان بورس به عنوان دبیرخانه شورای عالی بورس به شورای تقدیم شده است حالا باید دید شورای عالی بورس چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟

آماده سازی بسته پیشنهادی سازمان بورس برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر موضوع به سراغ سازمان بورس رفت و در این راستا ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از مجموعه ۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مجامع عمومی ۱۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی برگزار شده است؛ یعنی ۱۴ استان مجامع خود را به شکل کامل برگزار کردند و ۲ استان مجمع خود را برگزار کردند به غیر از موضوع صورت مالی بقیه دستور جلسات مجمع را مصوب کردند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: برای تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مجامع خود را برگزار کردند از جمله شکل مدیریت آنها و موضوعات مرتبط و همین طور اعطای فرصت مجدد به استان‌هایی که مجامع آنها برگزار نشد یا حتی استان‌هایی که ممکن است در نوبت اول مجامع آنها به حدنصاب نرسد و لازم است مجمع نوبت دوم برگزار کنند سازمان بورس یک بسته پیشنهادی را آماده کرده است که به شورای عالی بورس ارائه کند انشالله بعد از اینکه این بسته در جلسه شورای عالی بورس مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری شد جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

بر این اساس همچنان باید سهامداران نماد‌های استانی سهام عدالت چشم انتظار تصمیمات شورای عالی بورس باشند تا بلکه سرانجام تعیین تکلیف شوند؛ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.