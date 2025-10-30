باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آلون پینکاس، دیپلمات پیشین اسرائیلی، در تحلیلی تیزبینانه به سیانان نشان میدهد که آتشبس کنونی در غزه بیش از آنکه راهحلی پایدار باشد، نوعی «مهلت موقت از پیش تعیینشده» است.
به گفته وی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، عمداً بر این استراتژی تمرکز کرده که در نهایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با بیان جمله «کافی است، طاعونی در خانههای هر دوی شما» دو طرف را مجبور به توقف کند.
پینکاس با هشدار جدی اشاره میکند که اسرائیل خود را در چرخهای خطرناک گرفتار کرده است: آتشبس هر چند هفته یکبار نقض میشود، بدون آنکه هیچ پیامد عملی برای طرفین داشته باشد. این الگوی تکرارشونده نه تنها ثبات منطقه را تضعیف میکند، بلکه نشان میدهد که هیچ یک از طرفین به دنبال یافتن راهحلی اساسی و پایدار نیستند.
این تحلیل گویای آن است که آتشبس حاضر بیشتر شبیه به توقفی موقت در میانه نبرد است تا گامی به سوی صلح. فقدان مکانیسمهای نظارتی کارآمد و عدم تمایل واقعی به پایبندی بلندمدت، آینده منطقه را با عدم قطعیت بیشتری مواجه ساخته است.
منبع: کانال تلگرامی قدس