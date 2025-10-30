مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از اجرای ۱۱ مورد قلع و قمع دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز در سطح این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی از اجرای ۱۱ مورد قلع و قمع دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: از احکام قلع و قمع اجرا شده،۱۱ مورد در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور مربوط به دیوارکشی و تفکیک غیر مجاز به مساحت ده هزار و چهارصد مترمربع در حوزه مرکز جهاد کشاورزی شهید شعبانی و شهید بهبودی در روستا‌های زغال منزل و زرین کلا بوده که با همکاری دادستانی و شهرداری کوهیخیل و حضور نیروی انتظامی، ضابطین قضایی و اکیپ صیانت از بستر تولید صورت گرفت و به چرخه تولید بازگشت.

او ضمن اشاره به اینکه حفظ کاربری بستر تولید خط قرمز جهاد کشاورزی شهرستان جویبار می‌باشد، افزود:هر گونه تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی زراعی، باغی جرم بوده و ضمن برخورد قانونی، قلع و قمع تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق انجام خواهد شد.

رحیمی گفت: گشت‌های پرسنل جهاد کشاورزی شهرستان جویبار در حوزه امور اراضی فعال بوده و از روستائیان و دهیاران خواست، به محض مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی باغی، اعم از تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاک ریزی و احداث بنا را سریعاً به محاکم قضایی، نیروی انتظامی، مأمورین جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع رسانی نمایند.

