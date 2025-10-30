دو تکواندوکار ایران در روز پایانی مسابقات جهانی ۲۰۲۵ چین کار خود را با برد آغاز کردند.

نعمت زاده آخرین شانس کسب مدال زنان ایران است چرا که تمامی ملی پوشان از جمله ناهید کیانی با هدایت مهروز ساعی از دور مسابقات حذف شده اند.

اما در بخش مردان و در وزن ۷۴- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری با نتیجه دو بر یک فرومپات از تایلند را برد. او راند اول را 9-1 به حریف تایلندی واگذار کرد اما دو راند بعدی را ۱۵-۵ و ۹-۹ برنده شد.

امیرسینا بختیاری در مبارزه دوم نیز ۲ بر صفر (۵-۴ و ۰-۰) جواد آقایف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله بعدی رسید.