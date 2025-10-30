دو تکواندوکار ایران در روز پایانی مسابقات جهانی ۲۰۲۵ چین کار خود را با برد آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز پایانی رقابت‌های تکواندوی قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در چین، در وزن ۵۳- کیلوگرم  مبینا نعمت زاده دارنده مدال برنز المپیک پاریس با نتیجه ۲ بر صفر (۸-۰ و ۷-۰) بو حبیب از لبنان را شکست داد و راهی دور بعد شد.

نعمت زاده آخرین شانس کسب مدال زنان ایران است چرا که تمامی ملی پوشان از جمله ناهید کیانی با هدایت مهروز ساعی از دور مسابقات حذف شده اند.

اما در بخش مردان و در وزن ۷۴- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری با نتیجه دو بر یک  فرومپات از تایلند را برد. او راند اول را 9-1 به حریف تایلندی واگذار کرد اما دو راند بعدی را ۱۵-۵ و ۹-۹ برنده شد.

امیرسینا بختیاری در مبارزه دوم نیز ۲ بر صفر (۵-۴ و ۰-۰) جواد آقایف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله بعدی رسید.

 

 

برچسب ها: تکواندو قهرمانی جهان ، مسابقات تکواندو
