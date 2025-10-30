نیروهای رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یورش به شهرک بلیدا در جنوب لبنان و حمله به ساختمان شهرداری، یک کارمند شهرداری این شهرک را ترور کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های منابع محلی لبنان، نیرو‌های رژیم صهیونیستی در ادامه نقض سیستماتیک آتش‌بس با لبنان، بامداد امروز به شهرک بلیدا در جنوب لبنان یورش برده و یک کارمند شهرداری این شهرک را در داخل ساختمان شهرداری به شهادت رساندند.

گزارش‌ها حاکی است که نظامیان اسرائیلی در این عملیات که با نقض آشکار حاکمیت لبنان همراه بود، این شهروند لبنانی را در حالی که در خواب به سر می‌برد، به صورت میدانی اعدام کردند. منابع محلی همچنین از نگرانی ساکنان منطقه درباره مین‌گذاری احتمالی ساختمان شهرداری توسط نیرو‌های اشغالگر پیش از عقب‌نشینی خبر داده‌اند.

در پی این حمله، ارتش لبنان با ارسال نیرو‌ها و تجهیزات اضافی به منطقه، حالت آماده‌باش اعلام کرده است. این رویداد در چارچوب استراتژی فشار نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و در راستای تحمیل خواسته‌های خود به این کشور صورت گرفته است.

این اقدام که نمونه دیگری از نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، موجب نگرانی جدی جامعه بین‌المللی شده و ثبات منطقه را بیش از پیش تهدید می‌کند.

منبع: المیادین