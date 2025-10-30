معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، از هشدار وقوع سیلاب در شمال کشور خبر داد و گفت: نیرو‌های امدادگر جمعیت به همین منظور در آماده‌باش کامل قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در نوار شمالی کشور اظهار کرد: امروز ضمن افزایش شدت بارش در سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، شمال زنجان و قزوین و نیز در ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس این پیش‌بینی، فردا (پنج‌شنبه) نیز در شرق استان‌های گیلان و مازندران بارش باران و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد و در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی احتمال وقوع رگبار شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا وجود دارد.

کبادی با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های امدادی و عملیاتی در استان‌های شمالی گفت: تیم‌های واکنش سریع، امدادونجات کوهستان در مناطق یادشده در حالت آماده‌باش کامل عملیاتی قرار دارند که درصورت هرگونه حادثه احتمالی به هموطنان خدمات امدادی ارائه کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از شهروندان در این مناطق خواست در زمان بارش‌های شدید از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کرده و در صورت بروز حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

