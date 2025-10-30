باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا میرسلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان، اظهار کرد: یک قلاده خرس قهوهای در حوالی شهرستان سرچهان بر اثر برخورد با خودروی وانت از پای درآمد.
او ادامه داد: این حادثه در یکی از جادههای کمربندی این منطقه رخ داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان اضافه کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد این حیوان که یک خرس ماده بود، در زمان برخورد از عرض جاده عبور میکرد.
میرسلیمانی تاکید کرد: این اتفاق قابل پیشبینی و نتیجه مستقیم چند عامل تهدیدکننده است.
او بیان کرد: خشکسالیهای پیاپی و برداشتهای غیراصولی از محصولات جنگلی، عرصههای طبیعی را بر حیات وحش تنگ کرده و آنها را برای یافتن آب و غذا به سمت مناطقی کشانده که در تعارض مستقیم با انسان است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان افزود: از سوی دیگر، بسیاری از جادههای عبوری از مناطق حفاظتشده و کریدورهای مهاجرتی حیات وحش، بدون کمترین تمهیدات ایمنی مانند علائم هشداردهنده، گاردریل و زیرگذرهای امن هستند. این بیتوجهی، شرایطی مرگبار برای گونههای باارزشی مانند خرس قهوهای ایجاد کرده است.
او تصریح کرد: لاشه این خرس برای انجام بررسیهای بیشتر به اداره حفاظت محیط زیست انتقال یافت.
این رویداد بار دیگر بر لزوم توجه فوری به مساله امنیت جادههای عبوری از زیستگاه حیات وحش و همچنین مدیریت اثرات تغییرات اقلیمی و فعالیتهای اقتصادی بر محیطهای طبیعی تاکید میکند.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس