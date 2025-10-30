باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته پرستار و هم‌زمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س)، جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه سما و هنرستان هنر‌های زیبا لارستان با حضور در بیمارستان امام رضا ع از زحمات و تلاش‌های پرستاران تقدیر کردند. در این برنامه، دانش‌آموزان با اهدای شاخه‌های گل و دست‌سازه‌های خود، از پرستارانی که شبانه‌روز برای آرامش بیماران می‌کوشند، قدردانی و تجلیل به‌عمل آوردند. این آیین صمیمی با هدف تقویت روحیه‌ی قدردانی، ترویج فرهنگ احترام به خدمتگزاران عرصه سلامت و آشنایی نسل جوان با جایگاه ارزشمند پرستاران برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مدینه صابری - فارس

