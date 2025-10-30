کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین از کاهش دمای هوا در ارتفاعات استان تا هشت درجه سانتیگراد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، برای امروز و فردا /جمعه/ برای ارتفاعات استان در طول روز به طور میانگین کاهش دمای هوا از هشت تا ۱۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی استان پایدار خواهد بود، اظهار کرد: برای امروز با توجه به نفوذ زبانه‌های پرفشار، ضمن شمالی شدن جریانات شمالی، گاهی افزایش ابر و در ارتفاعات شمالی استان نیز پدیده مه و در ساعات عصر و شب با احتمال بارش پراکنده خواهیم داشت.

بهروزی ادامه داد: در شبانه روز گذشته شهر‌های آبگرم با سه و رازمیان در بخش رودبار الموت غربی با ۳۱ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت هشت تا ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.

منبع: ایرنا