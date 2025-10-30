یک رسانه یونانی در گزارشی به وضعیت مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و از او تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «Sportime» یونان، نیازی به دربی آاک آتن نبود تا مشخص شود مهدی طارمی مهاجمی با استعداد و بازیکنی باکیفیت است. با این حال، گاهی عملکرد در میدان لازم است تا توانایی‌ها به اثبات برسد، زیرا تنها نام و شهرت کافی نیست.

مهاجم ۳۳ ساله ایرانی از همان روز نخست حضورش در یونان نشان داد که هیچ تمایلی به استراحت یا تفریح ندارد و هدفش کمک به تیم المپیاکوس است.

میچلیبار، سرمربی اسپانیایی المپیاکوس، به طارمی ایمان دارد و از او حمایت می‌کند، اما معتقد است مهاجم ایرانی هنوز به بهترین فرم خود نرسیده و به همین دلیل معمولاً در طول بازی ۹۰ دقیقه کامل حضور ندارد. با این حال، در دیدار مقابل آاک آتن تصمیم گرفت طارمی را از ابتدا در ترکیب اصلی قرار دهد.

این تصمیم سرمربی المپیاکوس از ابتدای هفته گرفته شد و اولین کسی که از آن مطلع شد، طبیعتاً طارمی بود. در طول هفته، این دو دو گفت‌وگوی خصوصی داشتند که در آن مندیلیبار به روشنی خواسته‌های خود را از مهاجم ایرانی بیان کرد؛ خواسته‌هایی که در زمین مسابقه تقریباً به بهترین شکل توسط طارمی اجرا شد و تیم را به نمایش قابل توجهی رساند.

برچسب ها: تیم فوتبال المپیاکوس ، مهدی طارمی
