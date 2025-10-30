باشگاه خبرنگاران جوان _ ایوب کرد گفت:در هفت ماهه سالجاری، میزان ۶۴۹ هزار و ۴۶۷ تن کالا در قالب ۲۴ هزار و ۷۲۷ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میلک جابجا شده که میزان تناژ کالای جابجاشده از این مرز نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تناژ ۲۷ درصد و از لحاظ تعداد ناوگان ۲۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از مجموع کالا‌های جابجاشده، ۱۴۷ هزار و ۵۱ تُن مربوط به صادرات و ۵۰۴ هزار و ۴۱۶ تُن مربوط به ترانزیت کالا بوده است.

کرد با اشاره به اهمیت پایانه مرزی میلک اظهار داشت:پایانه مرزی میلک به‌عنوان تنها مرز فعال استان سیستان و بلوچستان با کشور افغانستان نقش مهمی در مبادلات تجاری و ترانزیت کالا میان دو کشور ایفا می‌کند و از این مسیر، روزانه به‌طور متوسط حدود ۲۲۰ دستگاه کامیون در حال تردد هستند.

وی در‌پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های پایانه مرزی میلک می‌تواند سهم قابل‌توجهی در رشد صادرات غیرنفتی، تسهیل ترانزیت و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

منبع حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان