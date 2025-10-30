دولت وفاق ملی با نگاه میدانی در پی رفع مشکلات سیستان است

فرماندار شهرستان ویژه زابل گفت: دولت مردمی وفاق ملی با رویکردی میدانی و نگاه دلسوزانه در پی رفع مشکلات دیرینه مردم سیستان است و سفر وزیر دادگستری به شمال استان نشان از اهتمام ویژه دولت به این منطقه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ علی ولایتی‌پور در نشست مشترک با حضور وزیر دادگستری، استاندار سیستان و بلوچستان، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از مسوولان و معتمدان منطقه سیستان که در فرمانداری زابل برگزار شد اظهار کرد: حضور وزیر دادگستری و هیات همراه در زابل، فرصت مغتنمی برای بررسی دقیق‌تر مشکلات مردم سیستان است.

وی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از خشکسالی افزود: سیستان سرزمینی بود که زمانی با جاری بودن آب، هیچ کمبودی نداشت، اما در سه دهه اخیر خشکسالی کمر مردم را شکسته است. اگر حمایت‌ها و تلاش‌های نظام جمهوری اسلامی، دولت‌ها و خدمتگزاران این سرزمین نبود، امروز سیستان خالی از سکنه می‌شد.

فرماندار شهرستان ویژه زابل گفت: مردم باید بدانند که مسوولان با تمام توان در میدان هستند و در جهت رفع مشکلات تلاش می‌کنند. این در حالیست که در دوران حکومت پهلوی، تنها ۲ سال خشکسالی موجب مهاجرت گسترده مردم شد، اما نظام جمهوری اسلامی در سه دهه خشکسالی مانع از ترک دیار مردم سیستان شده است.

وی ضمن قدردانی از نگاه تعاملی نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان با همکاری نزدیک با استانداری و فرمانداری در مسیر توسعه منطقه گام برمی‌دارند و این تعامل موجب تقویت روند خدمت‌رسانی در شمال استان شده است.

ولایتی پور خاطرنشان کرد: با هماهنگی وزیر دادگستری، تیم‌های کارشناسی در قالب چهار گروه در شهرستان‌های نیمروز، هامون، هیرمند و زهک مستقر خواهند شد تا از نزدیک مشکلات مردم را بررسی کنند. همچنین گروهی نیز در فرمانداری زابل مستقر می‌شود تا در گفت‌و‌گو با مردم و معتمدان، مسائل را به‌صورت میدانی احصا کنند.

وی در پایان گفت: حضور رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان و معاونان وزارت دادگستری در منطقه، بیانگر نگاه مردمی دولت و توجه ویژه به مسائل قضایی و اجتماعی سیستان است. امیدواریم نتایج این سفر پرخیر و برکت، گرهی از مشکلات مردم این سرزمین باز کند.

تبادل نظر
