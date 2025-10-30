دیدار تیم‌های نساجی مازندران و نفت آبادان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور با نتیجه مساوی پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نتیجه دیدار تیم‌های نساجی مازندران و نفت آبادان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور که در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ برگزار شد، تساوی ۱ بر ۱ و تقسیم امتیازات بین ۲ تیم ریشه دار شمال و جنوب کشور بود.

گل اول بازی را نساجی مازندران توسط مهدی تیموری به زیبایی در دقیقه ۲۸ به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری سرخ پوشان پایان یابد.

نساجی مازندران در دقیقه ۷۰ بار دیگر توسط علی اسلامی به گل دست یافت ولی داور این گل را آفساید اعلام کرد.

۳ دقیقه بعد نفت آبادان از روی نقطه پنالتی به گل دست یافت تا بازی با نتیجه مساوی ۱-۱ به پایان برسد.

در پایان هفته پنجم مسابقات گروه دوم لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور، صنعت نفت آبادان با ۶ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی است و نساجی مازندران بدون برد، با ۳ تساوی و ۲ باخت رتبه هفتم را در اختیار دارد.

آلومینیوم اراک هم با ۴ بازی و ۱۰ امتیاز صدرنشین جدول رقابت هاست.

