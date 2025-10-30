باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجعفر قائم‌پناه پنجشنبه در آیین افتتاح مدرسه «پردیس ایران» در اهواز، با تقدیر از دانش‌آموزان و معلمان ایران اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلی توسعه دولت، عدالت آموزشی و ایجاد فضا‌های آموزشی است که خوشبختانه روند بسیار خوبی را دنبال می‌کند.

وی نقش مردم در این عرصه را کلیدی خواند و افزود: این ساخت مدارس و اصلاح نظام آموزشی صرفا با کمک و دستان مردم ممکن است؛ این ساختمان، نمادی است از اینکه می‌توان با همیاری و فعال کردن آحاد ملت، مدرسه ساخت و رئیس‌جمهور، کارگر، معلم، کارمند و بازاری فرقی نمی‌کند. برای تربیت فرزندان این مرز و بوم، همه باید تلاش کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به سرعت عمل در اجرای پروژه‌های آموزشی و ضرورت همت عمومی برای جبران کمبود سه هزار کلاس باقی‌مانده گفت: مدرسه پردیس ایران ظرف ۶ یا هفت ماه با این کیفیت ساخته شد که بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به وضعیت خاص استان خوزستان گفت: خوزستان یکی از استان‌هایی است که فضا‌های آموزشی مناسبی ندارد و چهار هزار کلاس درس به شکل سنگی، کانکسی و فرسوده در آن وجود دارد.

قائم‌پناه با دعوت از همه اقشار برای مشارکت در این امر ملی، خاطرنشان کرد: استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش و آحاد مردم باید برای ایران و فرزندان ایران بلند شوند تا آنها در بهترین فضا‌ها درس بخوانند. فرزندان ما لایق آن هستند که در بهترین کلاس‌ها درس بخوانند تا فردا توانا و دانا شوند و ایران آباد گردد. آبادی ایران به توانمندی این فرزندان بستگی دارد.

بر اساس این گزارش مدرسه ۱۲ کلاسه و هوشمند طرح ملی عدالت آموزشی توسط پزشکیان رییس جمهور خشت گذاری شد.

سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان خوزستان که از روز گذشته آغاز شده، امروز (پنجشنبه هشتم آبان) با اجرای ادامه برنامه‌های کاری در اهواز دنبال می‌شود.

وی روز گذشته از طریق فرودگاه آیت‌الله جمی آبادان وارد خوزستان شد و پس از بازدید از روند احداث مسیر ریلی خرمشهر ـ بصره، برای ادامه برنامه‌های خود عازم بصره شد.

