رئیس کل دادگستری مازندران از آزادی یکی از متهمان پرونده "موبایل موسوی" با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه خبر داد و گفت: این متهم متعهد شده تا قبل از صدور رأی دادگاه، طلب شاکیان را پرداخت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: یکی از متهمین مرد پرونده موسوم به موبایل موسوی با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه متناسب با جرم ارتکابی تا صدور رای دادگاه آزاد شده، ولی متهم دیگر که خانم است همچنان در زندان حضور دارد.

او مبلغ وثیقه معین شده از سوی دادگاه را معادل کل بدهی متهمین به مردم عنوان کرد و افزود: متهم مرد پرونده با تعهد به اخذ رضایت اکثریت شکات و پرداخت طلب آنها تا قبل از صدور رای دادگاه، فعلاً آزاد شده است.

پوریانی با اشاره به سپردن وثیقه در سایر پرونده‌ها از سوی متهم، ادامه داد: مشارالیه در پرونده‌های دیگر در سایر شهر‌ها مانند اردبیل، با پرداخت طلب شکات به قیمت روز، مبادرت به اخذ رضایت کرده است.

او با بیان اینکه متهمین ممنوع الخروج هستند، گفت: پرونده برای انجام کارشناسی کامل در خصوص صحت فاکتور و شکایت شکات واقعی در پرونده و تعیین مبلغ اصلی بدهی و تعداد شکات، به دادسرا ارسال و پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه عودت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: به دلیل اینکه در کیفرخواست، نام برخی شکات چند بار تکرار شده و بعضی هم علیرغم تسویه حساب با فاکتور جعلی نسبت به طرح شکایت اقدام کرده بودند، پرونده برای رفع نقض به دادسرا ارسال شده است.

پوریانی گفت: مردم مطمئن باشند پرونده مذکور با دقت، حساسیت و جدیت کامل در حال بررسی و رسیدگی است و دستگاه قضایی استان به شکل ویژه در راستای احقاق حقوق مردم اهتمام خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران