باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیرضا زاکانی شهردار تهران در پاسخ به سئوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تصویب حریم تهران توسط استانداری تهران گفت: قانون حریم تهران را مشخص کرده است و اظهارات انجام شده در این خصوص ناشی از بی‌اطلاعی است.

وی گفت: در سال ۱۳۵۲ قانون مجلس موضوع حریم پایتخت را با عنوان حفظ گسترش حریم محدوده تهران قاعده گذاری کرده و شهرداری تهران را مسئول مستقیم صیانت از حریم دانسته است.

شهردار تهران تاکید کرد: معاونت سیاسی وزارت کشور، استانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در مسئله حریم تهران خطای بسیار بزرگی را مرتکب شدند و این کار غلط و غیرقانونی است.

وی گفت: تا امروز این مسئله را به مجلس منعکس نکردیم زیرا با این کاری که انجام شده حاشیه توسعه پیدا می‌کند و متصل به تهران می‌شود و مشکلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایجاد خواهد شد و فساد ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: با وزیر راه و شهرسازی و وزبر کشور صحبت کردم و در دولت مقرره‌ای تصویب شد تا با وزیر راه و شهرسازی و کشور جلسه بگذاریم و جمع بندی کنیم‌.

زاکانی گفت: در دولت هم رئیس جمهور در خصوص حریم دستور دادند اما متاسفانه اظهاراتی که انجام می‌شود خلاف دستور رئیس جمهور و خلاف مقرره دولت است و هر چیزی غیر از قانون باطل است.