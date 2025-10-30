باشگاه خبرنگاران جوان - جدول رقابتهای روز هفتم و پایانی بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد که مبینا نعمتزاده و امیرسینا بختیاری در اوزان منهای ۵۳ کیلوگرم بانوان و منهای ۷۴ کیلوگرم مردان به روی شیاپچانگ رفتند.
در وزن منهای ۵۳ کیلوگرم که ۴۸ تکواندوکار حضور دارند، مبینا نعمتزاده دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شده و سپس در نخستین مبارزه خود به مصاف بو حبیب از لبنان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر (۸ بر صفر و ۷ بر صفر) حریف خود را از پیش رو برداشت.
نعمتزاده دارنده مدال برنز المپیک در مبارزه دوم خود برابر مروه دنچل دارنده مدال طلای جهان از ترکیه روبرو شد و با حساب دو بر صفر (۴ بر ۳ و ۲ بر صفر) مغلوب حریف شد و از دور رقابتها کنار رفت.
پیش از این سعیده نصیری، مهلا مومنزاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه، نسترن ولیزاده و ملیکا میرحسینی نیز از دور رقابتهای جهان حذف شده بودند.
در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم نیز ۶۸ تکواندوکار وزنکشی کردهاند و امیرسینا بختیاری در دور نخست فرومپات از تایلند را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد. وی در دو دوم برابر جواد آقایف دارنده مدال برنز جهان از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و توانست با نتیجه ۲ بر صفر (۵ بر ۴ و صفر بر صفر) به پیروزی برسد.
نماینده کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی برابر مانیکونه دارنده مدال طلا و برنز قهرمانی نوجوانان جهان از ایتالیا با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و به مرحله بعد صعود کرد.