نشست تخصصی «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت لوازم و تجهیزات ورزشی» در نمایشگاه بین‌المللی ورزش برگزار شد.

باشگاه  خبرنگاران جوان - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی نشست تخصصی «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت لوازم و تجهیزات ورزشی» را در نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی برگزار کرد.

در این نشست، محمدحسین قربانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه به عنوان مدیر نشست مذکور، بر اهمیت صنعت ورزش و ظرفیت‌های رو‌به‌رشد و چشم‌انداز مثبت آن تأکید نموده و صنعت لوازم و تجهیزات ورزشی را یکی از محورهای اصلی ایجاد اشتغال و رفع نیازهای داخلی در کشورهای مختلف عنوان کرد.

در ادامه، علیرضا کلانتری، مدیرکل توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، ضمن تأکید بر نقش صنعت لوازم و تجهیزات ورزشی در افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش مشارکت مردم در ورزش و فعالیت بدنی را عاملی در ایجاد تقاضای بیشتر برای لوازم و تجهیزات ورزشی دانست.

شهروز کیهان، رئیس گروه صنعت ورزش وزارت صمت، با بیان آمار تولید، واردات و صادرات محصولات ورزشی، بر ناترازی و سهم بیشتر واردات نسبت به صادرات محصولات ورزشی تأکید کرد و گفت تولید چمن مصنوعی و توپ ورزشی در مقایسه با سایر محصولات دارای تیراژ بالاتری است و از نقاط قوت کشور در تولید محسوب می‌شود.

در این نشست، سید حسین محمودی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی شهر تهران، نبود آمار دقیق از تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی در کشور و فقدان یک اتحادیه کشوری را از چالش‌های موجود دانست و بررسی موردی محصولات با لحاظ ویژگی‌های خاص هر محصول را برای حل مسائل این صنعت ضروری خواند. وی همچنین بر لزوم همکاری هرچه بیشتر وزارت ورزش و جوانان در معرفی و بازارسازی لوازم و تجهیزات ورزشی در داخل و خارج از کشور و حمایت از حضور تولیدکنندگان در رویدادهای ورزشی بین‌المللی تأکید کرد.

محسن جهانشیر، معاون مرکز مشارکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری وزارت ورزش و جوانان، تدوین برنامه جامع توسعه صنعت لوازم و تجهیزات ورزشی و تقسیم کار و تعیین مأموریت هر یک از دستگاه‌ها را ضروری دانست.

محسن اسمعیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم ورزشی، نیروی انسانی ماهر را برای تولید کمی و کیفی محصولات ورزشی ضروری دانست و نبود اطلاعات دقیق از عرضه‌کنندگان مواد اولیه را از موانع اصلی این حوزه عنوان کرد. وی همچنین به پراکندگی مراجع صدور مجوز و نبود ارتباط مؤثر آنها با بخش ورزش اشاره داشت.

در پایان نشست، اعضا بر لزوم همگرایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین ارکان مختلف صنعت لوازم و تجهیزات ورزشی تأکید کردند.

حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم