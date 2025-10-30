مدیر بخش کودکان و زایمان بیمارستان ناصر در غزه از شهادت بیش از ۲۲ هزار کودک در جریان تهاجم اخیر خبر و هشدار داد ۵۵۰۰ کودک دیگر نیاز فوری به درمان تخصصی خارج از این منطقه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در میانه ادامه درگیری‌ها در نوار غزه، دکتر احمد الفرا، مدیر بخش کودکان و زایمان در مجتمع پزشکی ناصر، از فاجعه‌ای انسانی در میان کودکان فلسطینی پرده برداشت. بر اساس آمار ارائه شده توسط وی، بیش از ۲۲ هزار کودک در جریان تهاجم اخیر جان خود را از دست داده‌اند.

این آمار تکان‌دهنده تنها بخشی از تراژدی انسانی در غزه است. دکتر الفرا با اشاره به نیاز فوری ۵۵۰۰ کودک دیگر به درمان تخصصی در خارج از این منطقه، بر موانع موجود به خاطر محاصره و بسته بودن گذرگاه‌ها تأکید کرد. به گفته وی، تاکنون ۴۴ کودک به دلیل ممانعت از خروج برای دریافت درمان تخصصی، جان خود را از دست داده‌اند.

وضعیت حاضر از سوی این پزشک به عنوان «فاجعه انسانی کامل» توصیف شده است. دکتر الفرا با هشدار درباره تشدید روزافزون این بحران، از جامعه جهانی خواسته است تا برای نجات جان کودکان مجروح و بیماران در غزه، اقدامات فوری و مؤثری را به عمل آورد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که زیرساخت‌های درمانی غزه به شدت آسیب دیده و توانایی ارائه خدمات پزشکی ضروری به حداقل رسیده است.

در همین حال، مدیر انجمن امداد پزشکی در غزه گفت که ۳۵۰ هزار بیمار دیابتی در غزه هیچ گونه مراقبتی دریافت نکرده‌اند. این انجمن افزود که سیستم بهداشتی در حال فروپاشی غیرقابل جبران است و هشدار داد که تقریباً نیمی از بیماران کلیوی در این منطقه محاصره شده جان خود را از دست داده‌اند. با وجود آتش‌بس، اسرائیل همچنان مانع ورود تجهیزات پزشکی و دارو‌های مورد نیاز برای بیماری‌های مزمن و تهدیدکننده زندگی می‌شود.

منبع: الجزیره