باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان _ سهراب عرب رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سامان اظهار کرد: در راستای تسریع در روند ارائه خدمات حمایتی و اعطای وامهای اشتغالزایی، کمیته امداد این شهرستان در روزهای امروز و فردا از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ آماده خدمترسانی به مراجعان است.
وی افزود: با توجه به محدود بودن زمان اجرای این طرح، از تمامی واجدین شرایط دعوت میشود با در دست داشتن مدارک لازم شامل کارت ملی، شناسنامه اعضای خانواده و کد پستی محل سکونت به واحد مددکاری اداره مراجعه کنند.
رئیس کمیته امداد شهرستان سامان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، تسهیل در ارائه خدمات حمایتی و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار برای خانوادههای تحت حمایت در مناطق مختلف شهرستان است.