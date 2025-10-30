رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سامان از آماده‌باش این نهاد برای خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند و واجد شرایط حمایت در دهک‌های یک تا پنج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان _ سهراب عرب رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سامان اظهار کرد: در راستای تسریع در روند ارائه خدمات حمایتی و اعطای وام‌های اشتغال‌زایی، کمیته امداد این شهرستان در روز‌های امروز و فردا از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ آماده خدمت‌رسانی به مراجعان است.

وی افزود: با توجه به محدود بودن زمان اجرای این طرح، از تمامی واجدین شرایط دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک لازم شامل کارت ملی، شناسنامه اعضای خانواده و کد پستی محل سکونت به واحد مددکاری اداره مراجعه کنند.

رئیس کمیته امداد شهرستان سامان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، تسهیل در ارائه خدمات حمایتی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت در مناطق مختلف شهرستان است.

