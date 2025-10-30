باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عمران عباسی کالی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح وضعیت کنونی آموزش در مدارس دولتی گفت: باید اذعان داشت مدارس دولتی، که بار اصلی آموزش فرزندان این مرز و بوم را به دوش می‌کشند، متأسفانه با چالش‌های عدیده‌ای رو‌به‌رو هستند. کمبود بودجه، فرسودگی فضای آموزشی، و عدم به‌روزرسانی تجهیزات کمک‌آموزشی، تنها بخشی از این مشکلات است.

نماینده مردم جویبار، سوادکوه سیمرغ و قائمشهر در مجلس بیان کرد: معلمان مدارس دولتی، اغلب با جمعیت زیاد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، کمبود منابع کمک‌آموزشی و فشار کاری بالا مواجه‌اند. این عوامل، به‌طور مستقیم بر کیفیت تدریس و یادگیری تأثیر می‌گذارند و زمینه را برای یک آموزش عمیق و کارآمد دشوار می‌سازند.

این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دولتی اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دولتی نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای آینده کشور است. این مدارس، پایگاه اصلی برابری فرصت‌های آموزشی برای تمامی اقشار جامعه هستند بنابراین وقتی کیفیت آموزش در این مدارس کاهش یابد، شکاف آموزشی بین دانش‌آموزان از طبقات مختلف جامعه عمیق‌تر می‌شود.

عباسی اضافه کرد: یک آموزش باکیفیت، زمینه‌ساز پرورش نیروی انسانی متخصص، متفکر و خلاق است که می‌تواند چرخ‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به حرکت درآورد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سهم پایین مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور، گفت: عدم دسترسی به منابع کمک‌آموزشی، غیبت کلاس‌های تقویتی و کنکور که در مدارس غیردولتی رایج می‌باشد، از جمله دلایل اصلی این وضعیت است.

نماینده مردم جویبار، سوادکوه سیمرغ و قائمشهر در مجلس اظهار کرد: اختصاص بودجه کافی برای نوسازی مدارس، تجهیز آنها به فناوری‌های نوین و تأمین منابع کمک‌آموزشی، از اهمیت بالایی برخوردار است و به‌طور کلی، حرکت از آموزش حافظه‌محور به سمت آموزش مهارت‌محور و تحلیلی که دانش‌آموزان را برای حل مسائل پیچیده آماده کند، ضروری است.