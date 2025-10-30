عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید وقتی کیفیت آموزش در مدارس دولتی کاهش یابد، شکاف آموزشی بین دانش‌آموزان از طبقات مختلف جامعه عمیق‌تر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عمران عباسی کالی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح وضعیت کنونی آموزش در مدارس دولتی گفت: باید اذعان داشت مدارس دولتی، که بار اصلی آموزش فرزندان این مرز و بوم را به دوش می‌کشند، متأسفانه با چالش‌های عدیده‌ای رو‌به‌رو هستند. کمبود بودجه، فرسودگی فضای آموزشی، و عدم به‌روزرسانی تجهیزات کمک‌آموزشی، تنها بخشی از این مشکلات است.

نماینده مردم جویبار، سوادکوه سیمرغ و قائمشهر در مجلس بیان کرد: معلمان مدارس دولتی، اغلب با جمعیت زیاد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، کمبود منابع کمک‌آموزشی و فشار کاری بالا مواجه‌اند. این عوامل، به‌طور مستقیم بر کیفیت تدریس و یادگیری تأثیر می‌گذارند و زمینه را برای یک آموزش عمیق و کارآمد دشوار می‌سازند.

این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دولتی اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دولتی نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای آینده کشور است. این مدارس، پایگاه اصلی برابری فرصت‌های آموزشی برای تمامی اقشار جامعه هستند بنابراین وقتی کیفیت آموزش در این مدارس کاهش یابد، شکاف آموزشی بین دانش‌آموزان از طبقات مختلف جامعه عمیق‌تر می‌شود.

عباسی اضافه کرد: یک آموزش باکیفیت، زمینه‌ساز پرورش نیروی انسانی متخصص، متفکر و خلاق است که می‌تواند چرخ‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به حرکت درآورد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سهم پایین مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور، گفت: عدم دسترسی به منابع کمک‌آموزشی، غیبت کلاس‌های تقویتی و کنکور که در مدارس غیردولتی رایج می‌باشد، از جمله دلایل اصلی این وضعیت است.

 نماینده مردم جویبار، سوادکوه سیمرغ و قائمشهر در مجلس اظهار کرد: اختصاص بودجه کافی برای نوسازی مدارس، تجهیز آنها به فناوری‌های نوین و تأمین منابع کمک‌آموزشی، از اهمیت بالایی برخوردار است و به‌طور کلی، حرکت از آموزش حافظه‌محور به سمت آموزش مهارت‌محور و تحلیلی که دانش‌آموزان را برای حل مسائل پیچیده آماده کند، ضروری است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
راه حل:مدرسه های دولتی رو حذف کنید تا دولت کمتر خرج کنه ،اقازاده ها بیشتر بخورند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
آموزش و پرورش باید دولتی باشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
باید آموزش وپرش نظارت بر مدارس را زیاد کند وبا خانواده جلسه بگذارد تا مشکلات آن مدرسه را از زبان خانوادها بشنود یا سایتی برای گزارش از مدیر ویامعلم اعلام کند.
بعضی مدیران ومعلمات حتی برای تولد خودشان از دانش آموزان پول جمع می کنند واقعا خجالت داره.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
کلا مدارس غیر دولتی باید تعطیل و فقط مدارس دولتی فعال باشند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
مدارس هیت امنایی به زور از مردم به اسم شهریه از اخاذی می کنند از جمله منطقه شش تهران
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
واقعا ناظرین آموزش وپروش کجا هستند چرا وضعیت بلید این طور باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
انگار دوربینشون افتاده تو کشور خودمون
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
سلطان ۱۲ تومن حقوق میدی به معلم با خط فقر ۵۰ تومنی تو کشور انتظار بازدهی در حد اسکاندیناوی داری
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
این معلمی که میگی هفته ای در زمستان ۱۰ ساعت بازدهی ندارد وکلا تابستان وزمستان تعطیل هستن والا حقوق ۱۲ تومان هم خیلی زیاده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
حقوق همه معلمان بالای ۲۵ میلیون تومان در ماه است چرا الکی آمار غلط میدید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
ما در شهر پردیس زندگی می‌کنیم و دخترم کلاس سوم دبستان هست. اوضاع مدرسه خوب نیست و مرتب از والدین پول میگیرن البته بغیراز ماهیانه. متاسفانه کسی هم به فکر خانواده ها نیست. اگر پول ندهیم با ما رفتار بدی می‌کنند. دبستان دخترانه حضرت معصومه در شهر جدید پردیس
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
اینم عدالت آموزشی
۱
۹
پاسخ دادن
