رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران در خصوص بازار طلا نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و اظهار کرد: در هفته گذشته، با توجه به افت ۱۲ درصدی قیمت انس جهانی طلا، قیمت این فلز گرانبها از ۴۴۰۰ به ۴۰۰۰ دلار رسید که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. 

امیریان افزود: این نوسانات ناشی از تعرفه‌هایی است که کشور‌های مختلف برای یکدیگر تعیین می‌کنند و بازار‌های جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌طوری که روزانه ممکن است قیمت انس جهانی طلا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار نوسان داشته باشد. این شرایط برای افرادی که در این بیزینس فعال هستند، چالش‌برانگیز است. 

او با اشاره به تأثیر قیمت جهانی طلا بر قیمت داخلی، گفت: با توجه به ارتباط طلا با ارز‌های خارجی، در حال حاضر شاهد کاهش قیمت طلا در داخل کشور هستیم. به‌طوری که قیمت هر گرم طلا از ۱۱ میلیون تومان  به ۱۰ تومان و حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این نشان‌دهنده یک نوع تعادل در بازار است. 

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی،  مردم باید در خرید طلا صبر کنند تا وضعیت یکسری از مولفه‌ها روشن شود‌.

امیریان در پایان توصیه کرد: متقاضیان خرید طلا باید جوانب مختلف بازار را بررسی کنند و در شرایط آرامش و بدون تنش‌ها اقدام به خرید کنند. در حال حاضر، تغییرات قیمت‌ها در بازار طلا بسیار محدود است.

او همچنین از مردم خواست که با دقت و آگاهی بیشتری به خرید طلا بپردازند و اظهار کرد: با توجه به وضعیت فعلی، نوسانات بازار دیگر کشش بیشتری ندارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
طلا همچنان در حال افزایش
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
با چه رویی حرف میزنید
ول کردید الان اومدید دارید حرف چی رو میزنید بزار بازار بی صاحب بمونه دیگه چرا عصبانی میکنید مردم رو
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
لعنت بهتون تو ۳ ماه از ۷ تومن شد ۱۱ میلیون
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
آخه به چه دلیل قیمت دلار و طلا پایین بیاید ؟ آیا توافق شده ؟ خیر . آیا سایه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از آسمان ایران برطرف شده ؟ خیر . آیا مکانیسم ماشه فعال نشده ؟ خیر . آیا صادرات ایران بیشتر شده ؟ خیر . آیا وضع اقتصاد مملکت بهتر شده ؟ خیر . پس چرا قیمت طلا و دلار پایین بیاید ؟ این پایین آمدن دلار و طلا موقتی هست و به زودی پرواز خواهند کرد . این خط و این نشان.
۱۶
۲۴
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
معلومه از اون دلال های طرفدار گرونی هستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
شیخ عطار در تذكره الاولیا آورده است: ابراهیم ادهم را گفتند گوشت گران شده است گفت : ما ارزان كنیم گفتند چگونه؟ گفت: نخریم و نخوریم.

این همان اصل علم نوین اقتصاد است: عرضه و تقاضا همواره رابطه معكوس دارند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
راست میگه فعلا نخرید که دوباره گران که شد آن وقت بخرید
۹
۲۶
پاسخ دادن
