رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران در خصوص بازار طلا نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و اظهار کرد: در هفته گذشته، با توجه به افت ۱۲ درصدی قیمت انس جهانی طلا، قیمت این فلز گرانبها از ۴۴۰۰ به ۴۰۰۰ دلار رسید که در نوع خود بی‌سابقه بوده است.

امیریان افزود: این نوسانات ناشی از تعرفه‌هایی است که کشور‌های مختلف برای یکدیگر تعیین می‌کنند و بازار‌های جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌طوری که روزانه ممکن است قیمت انس جهانی طلا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار نوسان داشته باشد. این شرایط برای افرادی که در این بیزینس فعال هستند، چالش‌برانگیز است.

او با اشاره به تأثیر قیمت جهانی طلا بر قیمت داخلی، گفت: با توجه به ارتباط طلا با ارز‌های خارجی، در حال حاضر شاهد کاهش قیمت طلا در داخل کشور هستیم. به‌طوری که قیمت هر گرم طلا از ۱۱ میلیون تومان به ۱۰ تومان و حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این نشان‌دهنده یک نوع تعادل در بازار است.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، مردم باید در خرید طلا صبر کنند تا وضعیت یکسری از مولفه‌ها روشن شود‌.

امیریان در پایان توصیه کرد: متقاضیان خرید طلا باید جوانب مختلف بازار را بررسی کنند و در شرایط آرامش و بدون تنش‌ها اقدام به خرید کنند. در حال حاضر، تغییرات قیمت‌ها در بازار طلا بسیار محدود است.

او همچنین از مردم خواست که با دقت و آگاهی بیشتری به خرید طلا بپردازند و اظهار کرد: با توجه به وضعیت فعلی، نوسانات بازار دیگر کشش بیشتری ندارد.