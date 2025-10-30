باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ابراز ادب و احترام عراقچی وزیر امور خارجه به استادش + فیلم

ویدیویی از ابراز ادب و احترام وزیر امور خارجه به استادش را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاد خیراندیش چهل سال پیش در دانشکده روابط بین الملل استاد عراقچی بوده‌اند. ویدیویی از ابراز ادب و احترام وزیر امور خارجه به استادش را مشاهده می‌کنید.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بسیار عالی
حق استادی را باید به جا آورد
۰
۰
