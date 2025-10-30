کلانتر، از در مان رایگان بیماران شکاف لب با حضور تیم ۱۰۰ نفره پزشکان متخصص در استان یزد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی - عبدالجلیل هرمز کلانتر مؤسس مؤسسه ملی سلامت ایران در جمع پزشکان در بیمارستان شهید صدوقی یزد ضمن تقدیر از همکاری مسئولان استان یزد گفت: تیم ۱۰۰ نفره متشکل از پزشکان و پرستاران متخصص که بزرگترین تیم پزشکی ایران است در یزد حضور یافتیم تا مرهمی باشیم برای درد بیماران، این تیم عمل جراحی بیماران را به مدت سه روز به صورت رایگان انجام می‌دهند.

وی افزود: ایران جزء پنج کشور برتر پزشکی در دنیاست، بیماران در هر زمینه با مشکلاتی، چون پرداخت هزینه، مصافت، نبود امکانات و مشکل مالی رو به رو هستند باید این مشکل را حل کنیم در تلاشیم صادقانه و منصفانه عمل جراحی شکاف لب را انجام دهیم.

کلانتر ادامه داد: تمام بستری‌ها، جراحی‌ها، ترخیص‌ها و دارو‌های این بیماران رایگان است. همه اعضای تیمی که اینجا برای انجام عمل جراحی شرکت کردند فقط در راه خدا و وجدان پزشکی و با کمال میل و عاشقانه آمده‌اند.

وی ضمن تقدیر از همکاری دانشگاه علوم پزشکیو بیمارستان شهید صدوقی یزد در برگزاری و همکاری انجام این کار خیرخواهانه، گفت: عمل جراحی بیماران شکاف لب به مدت سه روز در استان یزد ادامه دارد، بیماران هم از استان یزد و همچنین از ۱۳ آستان کشور برای درمان ثبت نام کردند که شامل کودکان و بزرگسالان هستند.

کلانتر هرمز در ادامه سخنان خود به پیشینه تشکیل گروه جراحان پلاستیک داوطلب خدمت در مناطق محروم (مرهم) در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد و افزود: در سال ۸۷ با پنج نفر به استان خوزستان رفتیم. من خودم فرزند خوزستان هستم و طب جراحی‌ام را در تمام مدت جنگ در این استان سپری کردم کار از آنجا شروع شد و امروز پس از ۱۱ سال با ۶۰ داوطلب بزرگ‌ترین گروه جراح خدمت به مردم است و این افزایش تدریجی نشان می‌دهد که عاشقان خدمت بدون چشم داشت و بدون نیاز به هیچ تشویق نامه‌ای از سوی کسی و با هزینه شخصی و گرفتن مرخصی و عدم وابستگی به هیچ گروه خاصی در حال خدمت هستند.