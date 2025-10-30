طبق اعلام مرکز مبادله، تحویل بدون هزینه انبارداری سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی با تاریخ سررسید ۳۰ مهرماه تا پایان روز کاری ۱۰ آبان ماه مقدور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله کالا و ارز اعلام کرد: به اطلاع کلیه متقاضیان محترم شرکت‌کننده در طرح پیش‌فروش سکه طلا با سررسید ۳۰ مهرماه می‌رساند، بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امکان دریافت سکه‌های مذکور از طریق شعب منتخب تا پایان روز کاری ۱۰ آبان بدون پرداخت هزینه انبارداری فراهم است.

شایان ذکر است، در این بازه زمانی، تحویل سکه صرفاً با پرداخت هزینه تحویل و بدون احتساب هزینه انبارداری صورت خواهد گرفت.

 تحویل سکه تا تاریخ ۲۸ آبان نیز امکان‌پذیر است و بدیهی است دریافت سکه در فاصله زمانی ۱۱ تا ۲۸ آبان مشمول هزینه روزانه انبارداری خواهد بود.

در صورت کسر هرگونه مبلغ مازاد بر هزینه‌های مقرر در روز جاری، وجوه اضافی به حساب متقاضیان محترم مسترد خواهد شد.

