یک رسانه انگلیسی ساخت ورزشگاه در ارتفاع ۳۵۰ متر از زمین توسط عربستان سعودی را جعلی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اخیراً خبری در فضای مجازی دستبهدست شد که از ساخت یک ورزشگاه ۴۶ هزار نفری در ارتفاع ۳۵۰ متری از سطح زمین در عربستان سعودی برای میزبانی مسابقات جام جهانی ۲۰۳۴ حکایت داشت؛ خبری که بسیاری از فوتبالدوستان را شگفتزده کرد.
راب هریس، فعال رسانهای در شبکه اسکای نیوز انگلیس، توضیح داد که این طرح آیندهگرایانه در واقع جعلی است و بهطور گستردهای در فضای مجازی منتشر شده است. این طرح نشان میدهد استادیومی در ارتفاع ۳۵۰ متری ساخته خواهد شد؛ طراحی جاهطلبانهای که بسیاری تصور کردند مربوط به شهر نئوم است.
شبکه اسکای نیوز با برگزارکنندگان جام جهانی تماس گرفت و آنها تأیید کردند که تصاویر منتشر شده واقعی نیستند. با این حال، این تصاویر به سرعت در اینترنت منتشر و دستبهدست شدند.
امروزه تشخیص واقعیت از جعلیات در فضای مجازی برای رسانهها دشوارتر از همیشه شده است؛ بهویژه با پیشرفت هوش مصنوعی که قادر به تولید تصاویر بسیار واقعی و باورپذیر است.
در حقیقت، طرح واقعی استادیوم نئوم متفاوت است. این استادیوم بخشی از پروژه «لاین» خواهد بود؛ شهری خطی به طول ۱۷۰ کیلومتر که بدون خیابان و خودرو طراحی شده و ساکنانش در کمتر از پنج دقیقه به همه امکانات زندگی دسترسی خواهند داشت.