شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی متقاضیان مسکن حمایتی در شهرستان راز استان خراسان شمالی ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اینکه فراهم کردن مسکن، آرزو و هدف اقشار مختلف جامعه است؛ بالا رفتن قیمت آن قشر وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی دولت ها، به منظور حمایت از قشر کم درآمد جامعه و کمک به خانه دار شدن آن ها، وارد عمل شده و با ارائه طرح هایی، آن ها را در رویای خانه دار شدن یاری می کنند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۴ سال است که متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در انتظار تعیین تکلیف مسکن هستند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر راز استان خراسان شمالی می‌گویند با گذشت بیش از ۴ سال از ثبت‌نام، وضعیت پرونده‌هایشان در سامانه همچنان «در انتظار بررسی» است. به گفته متقاضیان، مراجعات مکرر به بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی بی‌نتیجه بوده و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

در مورد طرح نهضت ملی مسکن هم تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.