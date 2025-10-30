باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر روز جمعه ۹ آبان میزبان تیم آلومینیوم خواهد بود. هر دو تیم با ۱۳ امتیاز در صدر جدول قرار دارند و استقلال به دلیل تفاضل گل بهتر در جایگاه نخست و آلومینیوم در رده دوم ایستاده است.

موسی جنپو، هافبک مالیایی و یکی از خرید‌های تابستانی استقلال، از ابتدای فصل نتوانسته انتظارات هواداران و کادر فنی را برآورده کند. او که پیش از دیدار مقابل الوحدات اردن مصدوم شده بود، در دیدار با آلومینیوم نیز قادر به همراهی تیم نخواهد بود و این غیاب، دومین هفته متوالی او در لیگ برتر را رقم می‌زند.

دیدار استقلال و آلومینیوم از جهات مختلف حائز اهمیت است؛ رقابت برای صدرنشینی و سنجش آمادگی بازیکنان اصلی و جانشین، نکاتی هستند که می‌توانند بر ادامه فصل تأثیرگذار باشند. هواداران استقلال امیدوارند غیبت جنپو خللی در مسیر موفقیت تیم ایجاد نکند و شاگردان کادر فنی با ارائه بازی منسجم، سه امتیاز حیاتی را کسب کنند.