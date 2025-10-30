باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) با حضور در منزل شهید سرلشکر «غلامعلی رشید» فرمانده فقید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)، طی حکم فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) درجه سپهبدی این شهید والامقام را به خانواده ایشان اعطا کرد.

سرلشکر عبداللهی در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، و خاصه شهید والامقام سپهبد غلامعلی رشید و فرزند بزرگوار ایشان، شهید حجت‌الاسلام والمسلمین «امین عباس رشید» اظهار داشت: خون پاک این شهیدان آثار و برکات بسیاری دارد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) با بیان اینکه، امیدواریم کسانی باشند و بتوانند این آثار و برکات را خوب ثبت و ضبط کنند، گفت: اتحاد اجتماعی، همبستگی و انسجام ملی که پیش آمد و بروز و تبلور قدرت دفاعی کشور در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله این آثار و برکات بود.

وی با تأکید به ادامه راه قدسی این شهیدان والامقام، تصریح کرد: اگر گفتار و اعمال ما خدایی باشد در هیچ جنگی مغلوب نخواهیم شد.

سرلشکر عبداللهی در پایان برای شهدای عزیز، به‌ویژه شهیدان رشید علو درجات را از درگاه حضرت احدیت مسئلت نمود و برای خانواده شهدا و به‌ویژه خانواده شهیدان رشید عزت، سربلندی و عاقبت‌بخیری آرزو کرد.

همسر شهید سپهبد رشید نیز در این دیدار، برای رزمندگان، فرماندهان و مبارزان در راه اسلام و میهن آرزوی توفیق کرد و گفت: حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام در تاریخ اثری ماندگار داشته و این شهدا نیز رهروان ایشان هستند و بر همین اساس ماندگار خواهند بود.

وی با بیان اینکه، جای خالی این شهیدان به راحتی پُر نخواهد شد، آثار وجودی ایشان را جاری و ساری دانست و اظهار داشت: امروز شهید سید حسن نصرالله در میان ما نیست، اما برکات وجودی ایشان ماندگار شده است و انشاالله پیروزی سپاه اسلام را در پی خواهد داشت.