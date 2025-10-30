سید عباس عراقچی در بازدید از کارخانه تولید شیشه خودرو در تبریز گفت: هدف ما این است که ظرفیت‌های استان‌ها را به توان اقتصادی کشور‌های همسایه و همجوار متصل کنیم تا هم نیاز‌های کشور تامین شود و هم مسیر صادرات تسهیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه از یکی کارخانه‌های شیشه در آذربایجان شرقی بازدید کرد.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای حمایت از جریان تولید و تقویت بخش خصوصی تاکید کرد.

گفتنی است این کارخانه در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار و زیربنای ۴۹ هزار متر مربـــع ساخته شده است.

این کارخانه به عنوان قطب صنعتی تولید شیشه کشور شناخته شده و خطوط تولید شیشه این مجموعه صنعتی به ایران و سایر نقاط جهان صادر می‌شود.

سید عباس عراقچی در بازدید از کارخانه تولید شیشه خودرو در تبریز گفت: هدف ما این است که ظرفیت‌های استان‌ها را به توان اقتصادی کشور‌های همسایه و همجوار متصل کنیم تا هم نیاز‌های کشور تامین شود و هم مسیر صادرات تسهیل شود.

 وی با اشاره به توانمندی بخش خصوصی در شرایط تحریم گفت: دیدن چنین مجموعه عظیمی که هم نیاز داخلی کشور را تامین و هم به کشور‌های قفقاز و حتی اروپا صادرات دارد مایه افتخار است.

 وزیر امور خارجه افزود: این کارخانه با تولید شیشه خودرو برای تمام خطوط خودروسازی داخلی کشور را از واردات این محصول بی‌نیاز کرده و اکنون دارای ظرفیت چشمگیر صادراتی است.

 عراقچی با قدردانی از تلاش فعالان بخش خصوصی و مدیران استان به آذربایجان شرقی برای برخورداری از چنین قابلیت‌های ارزشمندی تبریک گفت.

