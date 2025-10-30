باشگاه خبرنگاران جوان - جدول رقابت‌های روز هفتم و پایانی بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد که مبینا نعمت‌زاده و امیرسینا بختیاری در اوزان منهای ۵۳ کیلوگرم بانوان و منهای ۷۴ کیلوگرم مردان به روی شیاپچانگ رفتند.

در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم نیز ۶۸ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند و امیرسینا بختیاری در دور نخست فرومپات از تایلند را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد. وی در دو دوم برابر جواد آقایف دارنده مدال برنز جهان از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و توانست با نتیجه ۲ بر صفر (۵ بر ۴ و صفر بر صفر) به پیروزی برسد.

نماینده کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی برابر مانیکونه دارنده مدال طلا و برنز قهرمانی نوجوانان جهان از ایتالیا با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و به مرحله بعد صعود کرد. بختیاری در مرحله یک چهارم نهایی برابر نماینده قزاقستان به میدان رفت و در دیداری یک طرفه و با نمایشی عالی ۲ بر صفر پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی وزن خود شد و مدال برنز خود را قطعی کرد.