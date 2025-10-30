باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - وجیهه محمدی فلاح مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به برنامه‌های حمایتی این نهاد در حوزه اشتغال گفت: طی یکسال گذشته مجموعاً ۸۰ میلیارد ریال در قالب کمک هزینه بیمه خویش‌فرمایی، بیمه کارفرمایی و یارانه ارتقای کارایی معلولان، پرداخت شده است.

وی افزود: در بخش بیمه خویش‌فرمایی، سهم بیمه تا سقف ۱۸ درصد حداقل دستمزد برای ۷۲۲ نفر از معلولان و نیازمندان شاغل پرداخت شده است.

محمدی فلاح اضافه کرد: همچنین به ۷نفر از کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را در واحدهای تولیدی خود به کار گرفته‌اند، کمک هزینه بیمه کارفرمایی پرداخت شده است.

وی افزود:در بخش یارانه ارتقای کارایی معلولان نیز ۶ کارفرما با بکارگیری ۹ نفر از جامعه هدف از این حمایت بهره‌مند شده‌اند.

محمدی فلاح در تشریح سایر حمایت‌های بهزیستی از کارفرمایان افزود: یارانه ارتقای کارایی بر اساس نوع و شدت معلولیت، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد حداقل حقوق پایه قانون کار تا مدت ۶۰ ماه قابل پرداخت است. همچنین کارفرمایانی که نسبت به بکارگیری افراد دارای معلولیت اقدام کنند می‌توانند از تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی بانکی تا سقف۲میلیاردریال برای هر مددجو، بهره‌مند شوند.

مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به مشوق‌های مالیاتی نیز گفت: هرگونه اقدام کارفرما در زمینه احداث، توسعه یا مناسب‌سازی مراکز کارآفرینی ویژه افراد دارای معلولیت، با تأیید سازمان بهزیستی، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت همکاری صنایع و کارفرمایان در تحقق اشتغال پایدار برای جامعه هدف بیان کرد: کارفرمایانی که فرصت‌های شغلی متناسب برای معلولان ایجاد می‌کنند، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش مشارکت اجتماعی این قشر دارند. اداره کل بهزیستی استان نیز با تمام توان از این کارفرمایان حمایت خواهد کرد.

محمدی فلاح در پایان هدف از بازدید از کارخانه‌های شهرستان اشتهارد را بررسی وضعیت اشتغال معلولان، آشنایی با چالش‌های کارفرمایان و برنامه‌ریزی برای توسعه مشوق‌های جدید دانست و گفت: بهزیستی البرز با نگاه توسعه‌محور و مبتنی بر توانمندسازی، تلاش دارد ضمن حفظ اشتغال ایجاد شده، بستر جذب بیشتر معلولان و جامعه هدف را در بخش‌های صنعتی، خدماتی و کارآفرینی فراهم کند.