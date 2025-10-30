باشگاه خبرنگاران جوان - از پرکاربردترین مواد شوینده در آشپزخانه است، اما نحوه استفاده از آن تأثیر زیادی در کیفیت شستشو و میزان مصرف آب دارد. بسیاری از افراد هنگام شستن ظروف، مستقیماً مایع را روی اسکاچ میریزند تا کف بیشتری تولید شود؛ اما این روش اشتباه است و نهتنها ظروف را تمیزتر نمیکند، بلکه باعث هدررفتن آب، زمان و حتی پول میشود.
در ادامه به دلایل این موضوع و روش صحیح شستن ظروف با مایع ظرفشویی میپردازیم.
ریختن مستقیم مایع ظرفشویی روی اسفنج یا اسکاچ عادتی است که اکثر افراد بدون توجه به نتیجه واقعی انجام میدهند. این کار باعث میشود مایع شوینده بهصورت غلیظ و غیریکدست روی سطح اسکاچ باقی بماند.
در نتیجه برای ایجاد کف کافی و از بین بردن چربیها، مقدار بیشتری مایع استفاده میشود و هنگام آبکشی نیز باید زمان بیشتری صرف شود تا کفها کاملاً پاک شوند.
وقتی مایع ظرفشویی مستقیماً روی اسکاچ ریخته میشود، ترکیب مناسبی با آب ندارد و کف غلیظی تولید میکند که شستشوی آن به آب زیادی نیاز دارد.
طبق بررسیهای ساده خانگی، در این روش ممکن است تا دو برابر آب بیشتری نسبت به حالت معمول مصرف شود؛ بنابراین اگر هر روز چند نوبت ظرف میشویید، در طول ماه چند صد لیتر آب هدر میرود.
راهحل ساده است: مقداری مایع ظرفشویی را در یک ظرف آب ولرم حل کنید تا محلولی سبک و یکنواخت بهدست آید، سپس اسکاچ را داخل آن فرو ببرید و ظروف را بشویید.
برای داشتن ظروف تمیزتر و صرفهجویی در مصرف آب و شوینده، این مراحل را دنبال کنید:
۱. در یک کاسه یا تشت کوچک آب ولرم بریزید.
۲. چند قطره مایع ظرفشویی اضافه کنید و محلول را با دست یا قاشق هم بزنید تا کف ایجاد شود.
۳. اسکاچ یا اسفنج را داخل محلول بزنید و ظروف را بشویید.
۴. در پایان، با آب تمیز و به مقدار مناسب آبکشی کنید.
این روش باعث میشود کف به اندازه کافی ایجاد شود، مایع بهتر پخش و هنگام آبکشی، زمان و آب کمتری مصرف شود.
استفاده از محلول رقیقشده چند مزیت مهم دارد:
صرفهجویی در مصرف مایع ظرفشویی: هر بار فقط چند قطره کافی است.
کاهش مصرف آب: کف کمتر و آبکشی سریعتر.
افزایش عمر اسکاچ و ظروف:تماس کمتر با مواد شیمیایی قوی.
کاهش آسیب به پوست دستها:مایع غلیظ کمتر باعث خشکی پوست میشود.
دوستی با محیط زیست:ورود مواد شوینده کمتر به فاضلاب شهری.
از آب گرم استفاده کنید: چربیها را سریعتر از بین میبرد و نیاز به مایع زیاد را کاهش میدهد.
ظروف چرب را قبل از شستشو با دستمال خشک کنید:تا نیاز به کف زیاد نباشد.
اسکاچ را مرتب بشویید و خشک نگه دارید: از رشد باکتری و بوی نامطبوع جلوگیری میکند.
مایع ظرفشویی را دور از نور مستقیم آفتاب نگه دارید: تا ترکیباتش تغییر نکند.
ریختن مستقیم مایع ظرفشویی روی اسکاچ اشتباهی رایج است که نتیجهای جز مصرف بیشتر آب و مواد شوینده ندارد. با رقیق کردن مایع در آب و استفاده از محلول کفدار، میتوانید در زمان، هزینه و منابع طبیعی صرفهجویی کنید.
روش صحیح شستن ظروف، ساده ولی مؤثر است: استفاده کمتر، نتیجه بهتر و آشپزخانهای سالمتر.
