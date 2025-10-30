باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه قهرمانیهای پیاپی دختران ورزشکار ایران در بازیهای آسیایی جوانان را تبریک گفت.
در این پیام آمده است: «قهرمانیهای ارزشمند تیمهای ملی والیبال و فوتسال دختران سختکوش ایران عزیز در بازیهای آسیایی بحرین را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و بهویژه دختران ورزشکار و باانگیزه میهنمان صمیمانه تبریک میگویم.
یقین دارم این موفقیتهای پیدرپی، که نام ایران را در عرصه جهانی بلندآوازه میکند، بیتردید نویدبخش آیندهای درخشان برای ورزش بانوان ایران و الهامبخش نسلهای آینده در مسیر رشد، تلاش و افتخارآفرینی خواهد بود.»