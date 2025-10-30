وزیر خارجه ایران گفت: قهرمانی‌های اخیر، بی‌تردید نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران و الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر رشد، تلاش و افتخارآفرینی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه قهرمانی‌های پیاپی دختران ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی جوانان را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: «قهرمانی‌های ارزشمند تیم‌های ملی والیبال و فوتسال دختران سخت‌کوش ایران عزیز در بازی‌های آسیایی بحرین را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و به‌ویژه دختران ورزشکار و باانگیزه میهن‌مان صمیمانه تبریک می‌گویم.

یقین دارم این موفقیت‌های پی‌درپی، که نام ایران را در عرصه جهانی بلندآوازه می‌کند، بی‌تردید نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران و الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر رشد، تلاش و افتخارآفرینی خواهد بود.»

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، بازی‌های آسیایی ، بانوان ورزشکار
خبرهای مرتبط
برگزاری یازدهمین دور گفت‌و‌گو‌های سیاسی دو کشور؛
تخت‌روانچی با وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد
تشکر وزیر امور خارجه ژاپن از پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران
عراقچی: دفاع همه‌جانبه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها از اولویت‌های اساسی در دستگاه سیاست خارجی است
عراقچی: بمب اتم ما توانایی نه گفتن به قدرت‌هاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
برو بینم یه خوبی برای هم خوابی پیدا نمیکنی فرزند آوری را گسترش بدی اینا ورزشکارن و جنگجو تولید می‌کنند
۰
۰
پاسخ دادن
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه و بلاروس
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
سخنگوی شورای نگهبان: فیلم «مجنون» روایت حماسه فرزندان ایران است
امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
آخرین اخبار
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
سخنگوی شورای نگهبان: فیلم «مجنون» روایت حماسه فرزندان ایران است
امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است
آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه و بلاروس
عراقچی: میدان و دیپلماسی دشمنان را متوقف کردند
رایزنی ایران و روسیه درباره نشست نخست‌وزیران شانگهای در مسکو
تخت‌روانچی با وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد
دریادار سیاری: پدافند غیرعامل تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است
تأکید پزشکیان بر تکمیل خطوط و اتصال ایستگاه‌های قطار حومه‌ای و مترو
جهش اقتصادی با دیپلماسی استانی
عراقچی: قهرمانی‌های اخیر نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران است
سرلشکر موسوی: پدافند غیرعامل ستون تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی است
اعطای درجه سپهبدی به شهید غلامعلی رشید
بازدید پزشکیان از خطوط راه آهن حومه‌ای استان تهران
کیفیت پایین مدارس دولتی شکاف آموزشی بین دانش‌آموزان طبقات مختلف را عمیق‌تر می‌کند
بقائی: گروسی کاملا از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آگاه است
اسرائیل با حمله به صداوسیما به‌دنبال ایجاد سردرگمی در کشور بود/ رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه مرجع خبر بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۸ آبان