باشگاه خبرنگاران جوان - شهر انارستان، شهری است در استان بوشهر واقع شده این شهر با روستای گلستان همجوار آن ادغام شده و به شهر تبدیل شد. این شهر از مکان‌های گردشگری انارستان شامل سورگو، حرمی اناری، تنگ گرو، روستای موردی، انده روغنی، او سوز (آب سبز) ماخو و جنگل گلوبردکان می‌شود.

این شهرعلاوه بر محصولات گرمسیری مانند خرما قصب و رطب دارای میوه انار است. این میوه خوشرنگ و لعاب و خوشمزه در زمین‌های مستعد کاشت می‌شود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - بوشهر

