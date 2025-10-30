باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (پنجشنبه) در آخرین روز از مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، نسیم قاسمی در دسته ۷۷ کیلوگرم از ساعت ۱۰ صبح به روی تخته رفت و به رقابت با ۶ وزنه‌بردار پرداخت.

نماینده کشورمان در حرکت اول، دوم و سوم یک‌ضرب وزنه‌های ۸۹، ۹۲ و ۹۴ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد و به مدال نقره رسید.

بهترین رکورد قاسمی امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران ۹۰ کیلوگرم در یک‌ضرب بود. در این دسته وزنی خولدوروا از ازبکستان در رقابتی نزدیک با نماینده ایران با مهار وزنه ۹۵ کیلوگرم به مدال طلا رسید و پرتیوی از اندونزی با مهار وزنه ۹۰ کیلوگرم، بعد از نسیم قاسمی، سوم شد.

وی در حرکت اول و دوم دوضرب وزنه‌های ۱۱۱و ۱۱۴ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد، اما در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۱۸ کیلوگرمی نشد و به مدال نقره رسید. بهترین رکورد قاسمی امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران ۱۰۵ کیلوگرم در دوضرب بود. در این دسته وزنی خولدوروا از ازبکستان با مهار وزنه ۱۱۸ کیلوگرم به مدال طلا رسید و پرتیوی از اندونزی با مهار وزنه ۱۱۳ کیلوگرم، بعد از نسیم قاسمی، سوم شد.

مهسا بهشتی دیگر نماینده تیم ملی وزنه برداری دختران ایران در دسته به اضافه ۷۷ کیلوگرم ساعت ۱۳ به روی تخته خواهد رفت و به رقابت با چهار وزنه‌بردار دیگر می‌پردازد.