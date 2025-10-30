باشگاه خبرنگاران جوان -حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار با وزیر امور خارجه با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه تصریح کرد: امروز ایران نه تنها تماشاگر، بلکه بازیگر اصلی تصمیمات راهبردی در خاورمیانه است. دشمنان با وجود خصومت آشکار ناچارند این جایگاه را بپذیرند و مردم ما نیز هرگونه عقبنشینی از مواضع عزتمندانه را برخلاف غیرت دینی و ملی خود میدانند.
وی تاکید کرد: با خون شهیدان و درایت نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به مرحلهای از اقتدار رسیده است که صدایش در معادلات جهانی شنیده میشود. تردیدی نیست که رهبری معظم انقلاب اسلامی با هدایت و تدبیر خود، روند سیاست خارجی کشور را در مسیر عزت، حکمت و مصلحت پیش میبرند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل با قدردانی از تلاشهای وزارت امور خارجه گفت: کار در حوزه دیپلماسی از دشوارترین مسئولیتهاست زیرا تعامل با دشمنی صورت میگیرد که هدفش تجزیه و تضعیف ایران است. در چنین شرایطی وحدت و تبعیت از مواضع رهبری شرط اصلی موفقیت دستگاه سیاست خارجی است.
