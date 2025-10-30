ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، در دیدار با همتای آلمانی خود در امان بر ضرورت دستیابی به صلح بر پایه راه‌حل دو دولتی و نقش محوری ثبات سوریه در امنیت منطقه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، در دیدار با یوهان داوید وادفول، همتای آلمانی خود در امان، بر چند محور کلیدی تأکید کرد. وی دستیابی به صلح در منطقه بر اساس راه‌حل دو دولتی را ضروری خواند و ثبات و امنیت سوریه را از ارکان اساسی امنیت منطقه‌ای دانست.

الصفدی در این گفت‌و‌گو از تلاش‌های دولت سوریه برای بازسازی این کشور حمایت کرد و بر اهمیت حفظ حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید نمود. او دخالت‌ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی در سوریه را محکوم کرد و موفقیت سوریه در بازسازی را موفقیتی برای کل منطقه خواند.

وزیران خارجه اردن و آلمان همچنین بر لزوم پایبندی به آتش‌بس در غزه تأکید کردند و خواستار یافتن چشم‌انداز سیاسی برای دستیابی به صلح عادلانه و فراگیر شدند. آنها بر ضرورت ورود فوری و کافی کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق غزه تأکید نمودند و بر تداوم همکاری دو کشور در این زمینه توافق کردند.

الصفدی در پایان بر لزوم توقف تمامی اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری که راه‌حل دودولتی را تضعیف می‌کند، پافشاری نمود.

وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که یوهان وادفول، وزیر امور خارجه این کشور، روز پنجشنبه برای اولین بار به سوریه سفر خواهد کرد تا با نمایندگان دولت موقت از جمله محمد الجولانی، رئیس جمهور موقت این کشور، دیدار کند.

منبع: العربیه

