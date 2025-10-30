اگر دکمه پاور گوشی شما از کار افتاده است، راه‌های دیگری برای راه اندازی مجدد آن وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - راه‌اندازی مجدد گوشی هوشمند یکی از ساده‌ترین کار‌های روزانه برای کاربران است. اما اگر دکمه پاور از کار افتاد، نگران نباشید، به خصوص که بسیاری از دستگاه‌های مدرن اندروید شامل گزینه‌های نرم‌افزاری داخلی هستند که امکان راه‌اندازی مجدد آسان را بدون نیاز به هیچ دکمه‌ای فراهم می‌کنند.

این ویژگی یک راه‌حل عملی است که از سخت‌افزار گوشی در برابر آسیب محافظت و تجربه کاربری روزانه را، به ویژه با استفاده مکرر از دکمه‌های کناری، ساده می‌کند.

مزایای راه‌اندازی مجدد منظم گوشی

راه‌اندازی مجدد دوره‌ای گوشی گامی ساده، اما مؤثر در بهبود عملکرد کلی دستگاه است. این کار به موارد زیر کمک می‌کند:

۱. پاک کردن فایل‌های موقت و آزاد کردن رم.

۲. رفع خطا‌های جزئی برنامه.

۳. رفع اشکالات جزئی سیستم.

۴. افزایش پاسخگویی و پایداری سیستم.

روش های  راه‌اندازی مجدد گوشی اندروید بدون فشار دادن دکمه پاور

روش ۱: از طریق پنل تنظیمات سریع

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای راه‌اندازی مجدد بدون لمس هیچ دکمه‌ای، استفاده از پنل تنظیمات سریع است. برای باز کردن کامل پنل، دو بار از بالای صفحه به پایین بکشید و به دنبال آیکون پاور بگردید - مکان آن ممکن است بسته به دستگاه و نسخه اندروید شما متفاوت باشد. برای باز کردن منو، روی آیکون ضربه بزنید، سپس "Restart" را انتخاب کنید. دستگاه شما بدون نیاز به فشار دادن هیچ دکمه‌ای، به طور خودکار مجدداً راه‌اندازی می‌شود.

این روش در اکثر دستگاه‌های اندرویدی مدرن موجود است و سریع‌ترین و رایج‌ترین روش است.

روش ۲: از طریق منوی دسترسی

اگر آیکون پاور قابل مشاهده نیست یا دکمه کاملاً خراب است، می‌توانید منوی دسترسی را فعال کنید. این ویژگی برای آسان‌تر کردن کنترل تلفن شما بدون استفاده از دکمه‌های فیزیکی طراحی شده است. در اینجا نحوه انجام آن آمده است:

۱. برنامه تنظیمات را باز کنید.

۲. به "Accessibility" بروید.

۳. "Accessibility Menu" را انتخاب کنید و آن را فعال کنید.

۴. یک آیکون شناور کوچک در پایین صفحه ظاهر می‌شود.

۵. وقتی روی آن ضربه بزنید، منویی با گزینه‌های مختلف، از جمله Restart، باز می‌شود. پس از ضربه زدن روی این گزینه، تلفن بلافاصله مجدداً راه‌اندازی می‌شود.

این ویژگی در درجه اول در دستگاه‌های گوگل پیکسل مانند سری پیکسل ۹ موجود است و ممکن است در برخی دیگر از گوشی‌های اندروید محدود یا غیرقابل دسترس باشد.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: راه اندازی مجدد ، راه اندازی مجدد گوشی ، گوشی تلفن همراه ، دکمه پاور
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
تکمه کم کردن صدا و کلید روشن کردن گوشی رو چند لحظه با هم فشار بدید و نگه دارید میتونید گوشی رو ریستارت کنید !و اگر بعد از ریستارت همچنان دستتون رو روی تکمه کم صدا و پاور نگه دارید تا قبل از بوت شدن ی بار دیگه ریستارت بشه و بعدش بدون برداشتن دستتون از تکمه کم کردن صدا چندبار تکمه پاور رو پشت سر هم فشار بدید صفحه فرمت کردن و حالت کارخانه ای براتون بالا میاد !
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۳:۴۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
گوگل با سیستم عامل اندرویدش آمار اکثر مردم دنیا رو داره. حتی اثر انگشت و چهرشون. بعد آقایون تلگرام و اینیستاگرام رو فیلتر میکنن.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۵۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
منو ما که انگلیسی بلد نیستیم فارسی هست. توضیح فارسی هم میدادید
۰
۲
پاسخ دادن
