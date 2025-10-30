فرمانده انتظامی سیاهکل از شناسایی و دستگیری قاتل در پی وقوع یک فقره قتل در کمتر از ۲۴ ساعت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "محمدرضا رحمانی" اظهارداشت: در پی وصول خبری مبنی بر قوع یک فقره قتل مردی ۶۷ ساله با ضربات چاقو در این شهرستان، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، کارآگاهان آگاهی با بررسی آثار و علائم به جامانده در صحنه وقوع جرم، سرنخ‌هایی به دست آوردند.

وی با اشاره به اینکه پس از تحقیقات لازم کارآگاهان آگاهی به همسر ۳۹ ساله مقتول مظنون شده و وی را دستگیر کردند افزود: همسر مقتول اعتراف کرد که با اجیر کردن مردی ۲۴ ساله به علت اختلافات خانوادگی نقشه قتل همسرش را کشیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با بیان اینکه با اعترافات همسر مقتول، قاتل حین خروج از استان با هماهنگی قضائی شناسایی و با تیراندازی پلیس به صورت سطحی زخمی و دستگیر شد بیان داشت: قاتل در اعترافات خود اعلام کرد که با وعده دریافت یک دستگاه خودرو از جانب همسر مقتول مرتکب قتل شده است.

این مقام انتظامی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان