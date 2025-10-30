باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برداشت انار در درجزین + فیلم

برداشت انار از باغ‌های استان سمنان آغاز شده است و تا اواخر آبان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انار درجزین استان سمنان به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه دارای بهترین کیفیت و مرغوبیت است و بیش از ۲۴ تن انار در هر هکتار تولید می‌شود.

 

