گرامیداشت شعر قیصر + فیلم

در آستانه هجدهمین سالگرد درگذشت قیصر امین پور کتاب گل‌ها همه آفتابگردانند به چاپ بیست و سوم رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیصر امین پور شاعر برجسته انقلاب اسلامی با شعرهای عمیق و انسانی‌اش که بر عواطف تمرکز دارد هم چنان الهام بخش ادبیات معاصر در نسل های جوان است.

 

 

 

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه و عزتشون بده
