یک منبع در وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد تیم واکنش به فجایع این کشور همچنان در مرز غزه در انتظار دریافت مجوز اسرائیل برای ورود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع در وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که تیم واکنش به فجایع این کشور همچنان در مرز غزه در انتظار دریافت مجوز اسرائیل برای ورود به سرزمین‌های فلسطینی و کمک به عملیات جست‌و‌جو و نجات است.

این منبع گفت: «سازمان مدیریت بحران ترکیه (آفاد) همچنان در مرز منتظر است. اسرائیل هنوز هیچ مجوزی برای ورود این تیم صادر نکرده است.»

وی افزود که این تیم متشکل از ۸۱ متخصص، در سمت مصری گذرگاه مرزی رفح مستقر شده‌اند.

گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفته بود که اسرائیل حضور نیرو‌های مسلح ترکیه در غزه را طبق طرح ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در قلمرو فلسطین برای همیشه نخواهد پذیرفت.

هفته گذشته نتانیاهو تاکید کرد که با هرگونه نقشی برای نیرو‌های امنیتی ترکیه در غزه به شدت مخالف خواهد بود. روز یکشنبه، او گفت که اسرائیل تصمیم خواهد گرفت که به کدام نیرو‌های خارجی اجازه حضور در غزه را بدهد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در سفری به اراضی اشغالی با هدف تقویت آتش‌بس روز جمعه گفت که نیروی بین‌المللی باید از «کشور‌هایی که اسرائیل با آنها راحت است» تشکیل شود. او در مورد مشارکت ترکیه اظهار نظری نکرد.

منبع: الجزیره

گروه های امدادی ، ترکیه و اسرائیل ، آتش بس غزه
این ترکیه بود که خیال اسراییل را از طرح سوریه راحت کرد این ترکیه است که سلاح وغذا به اسراییل می فرستد واین اردغان یهود است که مردم ترکیه را فریب میدهد ولی خداوند رسوایش میکند
